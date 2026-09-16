SLI aktuell: SLI-Anleger greifen zu

Um 12:07 Uhr steigt der SLI im SIX-Handel um 0.21 Prozent auf 2’216.40 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.088 Prozent leichter bei 2’209.80 Punkten in den Handel, nach 2’211.75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’218.87 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’209.50 Zählern.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0.413 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 2’318.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, wies der SLI einen Wert von 2’203.07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wurde der SLI mit 1’984.46 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.04 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 2.78 Prozent auf 585.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.59 Prozent auf 77.90 CHF), Sika (+ 1.17 Prozent auf 181.85 CHF), Novartis (+ 1.11 Prozent auf 115.10 CHF) und Sonova (+ 0.70 Prozent auf 229.80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Straumann (-1.77 Prozent auf 94.26 CHF), Kühne + Nagel International (-1.19 Prozent auf 215.60 CHF), Alcon (-1.05 Prozent auf 54.60 CHF), Richemont (-0.88 Prozent auf 168.35 CHF) und Logitech (-0.87 Prozent auf 81.76 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’314’948 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 304.271 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.30 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch