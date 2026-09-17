Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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17.09.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Donnerstagvormittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Richemont. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 171,85 CHF zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das Richemont-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 171,85 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'923 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Richemont-Aktie bis auf 172,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 172,30 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 33'163 Richemont-Aktien den Besitzer.
Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 17,66 Prozent Plus fehlen der Richemont-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,98 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Richemont-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,35 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Richemont 3,30 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 13.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 05.11.2027 dürfte Richemont die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 7,47 EUR je Richemont-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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