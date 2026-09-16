SMI 998089 / CH0009980894
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index im Blick
|
16.09.2026 15:58:16
Gute Stimmung in Zürich: Das macht der SMI am Mittwochnachmittag
Am Mittwochnachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.
Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.32 Prozent höher bei 13’853.12 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1.592 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0.079 Prozent leichter bei 13’797.98 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13’808.87 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13’890.51 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13’795.86 Zählern.
SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0.160 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 14’390.67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, notierte der SMI bei 13’761.53 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, lag der SMI-Kurs bei 12’018.66 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4.57 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14’669.51 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Zähler.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.72 Prozent auf 78.00 CHF), Novartis (+ 1.25 Prozent auf 115.26 CHF), Sika (+ 1.11 Prozent auf 181.75 CHF), Roche (+ 0.67 Prozent auf 363.00 CHF) und Givaudan (+ 0.65 Prozent auf 3’236.00 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil UBS (-0.91 Prozent auf 41.48 CHF), Swiss Re (-0.75 Prozent auf 138.95 CHF), Richemont (-0.74 Prozent auf 168.60 CHF), Kühne + Nagel International (-0.50 Prozent auf 217.10 CHF) und Nestlé (-0.45 Prozent auf 77.54 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 2’331’423 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 304.271 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentaldaten der SMI-Titel
Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 7.30 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13’870.74
|0.45%
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: Dow stabil -- SMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Mittwoch zu Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notiert. Der Dow kommt kaum vom Fleck. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.