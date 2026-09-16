Gute Stimmung in Zürich: Das macht der SMI am Mittwochnachmittag

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.32 Prozent höher bei 13’853.12 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1.592 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0.079 Prozent leichter bei 13’797.98 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13’808.87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13’890.51 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13’795.86 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0.160 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 14’390.67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, notierte der SMI bei 13’761.53 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, lag der SMI-Kurs bei 12’018.66 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4.57 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14’669.51 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Zähler.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.72 Prozent auf 78.00 CHF), Novartis (+ 1.25 Prozent auf 115.26 CHF), Sika (+ 1.11 Prozent auf 181.75 CHF), Roche (+ 0.67 Prozent auf 363.00 CHF) und Givaudan (+ 0.65 Prozent auf 3’236.00 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil UBS (-0.91 Prozent auf 41.48 CHF), Swiss Re (-0.75 Prozent auf 138.95 CHF), Richemont (-0.74 Prozent auf 168.60 CHF), Kühne + Nagel International (-0.50 Prozent auf 217.10 CHF) und Nestlé (-0.45 Prozent auf 77.54 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 2’331’423 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 304.271 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 7.30 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch