Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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17.09.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Donnerstagmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Richemont gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 170,95 CHF zu.
Um 12:28 Uhr ging es für das Richemont-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 170,95 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'885 Punkten tendiert. Die Richemont-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 172,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 172,30 CHF. Bisher wurden heute 117'962 Richemont-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Gewinne von 18,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,20 CHF am 23.03.2026. Abschläge von 25,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,35 EUR. Im Vorjahr erhielten Richemont-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2026 veröffentlicht. Richemont dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Richemont im Jahr 2027 7,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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