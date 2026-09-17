Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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17.09.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Donnerstagnachmittag fester
Die Aktie von Richemont gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Richemont-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 172,30 CHF.
Das Papier von Richemont legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 172,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'948 Punkten liegt. Der Kurs der Richemont-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 172,50 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 172,30 CHF. Der Tagesumsatz der Richemont-Aktie belief sich zuletzt auf 217'300 Aktien.
Am 11.08.2026 markierte das Papier bei 202,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 17,35 Prozent Plus fehlen der Richemont-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 127,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Richemont-Aktie 26,18 Prozent sinken.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,35 EUR.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 13.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Richemont ein EPS in Höhe von 7,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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