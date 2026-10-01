Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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Richemont Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 221 auf 210 Franken gesenk, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem sich ihre Hoffnungen auf 2026 für Europas Luxusgüterkonzerne als verfrüht erwiesen hätten, gehe sie nun mit realistischeren Erwartungen in das kommende Jahr, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Am positivsten sieht sie die Anbieter "harter" Luxusartikel wie Richemont und Watches of Switzerland. Richemont bleibt mit Blick auf die anstehende Quartalsberichtssaison ihr bevorzugter Wert./gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
210.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
173.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
21.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
173.53 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.02%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
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