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16.11.2026 19:16:53

Richemont Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Franken belassen. Nach den jüngsten Quartalszahlen, welche die gesunde Dynamik im Schmuckgeschäft bestätigten, habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2027 etwas angehoben, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Luxusgüterkonzern biete zudem eine attraktive Anlagestory zu einer vernünftigen Bewertung./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 17:48 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 00:45 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Outperform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
220.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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26.47%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
174.64 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
25.97%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
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