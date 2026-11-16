Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Franken belassen. Nach den jüngsten Quartalszahlen, welche die gesunde Dynamik im Schmuckgeschäft bestätigten, habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2027 etwas angehoben, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Luxusgüterkonzern biete zudem eine attraktive Anlagestory zu einer vernünftigen Bewertung./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Outperform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
220.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
173.95 CHF
|
Abst. Kursziel*:
26.47%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
174.64 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.97%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
17:58
|Börse Europa: STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
17:58
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17:58
|Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
16:29
|Richemont Aktie News: Richemont schiebt sich am Nachmittag vor (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Zürich: SLI nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.ch)
|
15:58
|STOXX-Handel: Anleger lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
12:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Mittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|19:16
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|07:55
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|19:16
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|07:55
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|19:16
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|07:55
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|173.95
|2.66%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:16
|
RBC Capital Markets
Richemont Outperform
|19:16
|
RBC Capital Markets
AXA Outperform
|19:15
|
Deutsche Bank AG
SpaceX Buy
|18:16
|
RBC Capital Markets
National Grid Sector Perform
|16:30
|
DZ BANK
JENOPTIK Kaufen
|14:24
|
DZ BANK
SpaceX Verkaufen
|12:47
|
UBS AG
SpaceX Buy