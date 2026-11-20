Die Richemont-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 169,30 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'624 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Richemont-Aktie bei 169,15 CHF. Bei 174,35 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 508'429 Richemont-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Richemont-Aktie mit einem Kursplus von 19,43 Prozent wieder erreichen. Bei 127,20 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,87 Prozent.

Richemont-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,31 EUR belaufen.

Am 14.05.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von Richemont veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2028-Bilanz können Richemont-Anleger Experten zufolge am 19.05.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 7,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

Richemont- und Swatch-Aktien im Blick: Luxustitel tendieren nach Schweizer Exportdaten fester

Richemont-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform

Buy von Jefferies & Company Inc. für Richemont-Aktie