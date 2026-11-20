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20.11.2026 10:02:10
SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Richemont gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Richemont-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Richemont-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 137.90 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 72.516 Richemont-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’846.27 CHF, da sich der Wert eines Richemont-Papiers am 19.11.2026 auf 177.15 CHF belief. Mit einer Performance von +28.46 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Richemont-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 103.15 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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