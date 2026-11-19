Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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Richemont Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Buy" belassen. Die Schweizer Exportdaten seien nach wie vor stark volatil, was auf ausgeprägte Schwankungen der Vergleichswerte aus dem Vorjahr zurückzuführen sei, schrieb James Grzinic am Donnerstag zu Werten aus der europäischen Luxusbranche. Die Oktober-Daten deuteten auf eine anhaltend starke Lagerauffüllung in den USA hin, während sich die Entwicklung in China und den Vereinigten Arabischen Emiraten zwar schwach, aber im Vergleich zum September leicht verbessert darstelle./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 02:45 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
200.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
179.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
11.48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
179.61 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.35%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
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