Richemont 179.61 CHF 3.63% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont nach Oktober-Daten zu Schweizer Uhrenexporten mit einem Kursziel von 220 Franken auf "Outperform" belassen. Die Schweizer Uhrenexporte seien im abgelaufenen Monat im Vergleich zum Vorjahr um 9,1 Prozent (Wert) beziehungsweise 12,9 Prozent (Volumen) gestiegen, schrieb Nikolaos Lafioniatis am Donnerstag. Zwar falle das Wachstum auf Sicht von zwei Jahren verhaltener aus, dennoch sprach er von soliden Daten im Oktober./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 03:06 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 03:06 / EST



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