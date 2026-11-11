Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont nach Oktober-Daten zu Schweizer Uhrenexporten mit einem Kursziel von 220 Franken auf "Outperform" belassen. Die Schweizer Uhrenexporte seien im abgelaufenen Monat im Vergleich zum Vorjahr um 9,1 Prozent (Wert) beziehungsweise 12,9 Prozent (Volumen) gestiegen, schrieb Nikolaos Lafioniatis am Donnerstag. Zwar falle das Wachstum auf Sicht von zwei Jahren verhaltener aus, dennoch sprach er von soliden Daten im Oktober./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 03:06 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Outperform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
220.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
179.20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
22.77%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
179.61 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.49%
|
Analyst Name::
Nikolaos Lafioniatis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
10:22
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