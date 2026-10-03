Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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Richemont Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Richemont mit "Buy" und einem Kursziel von 225 Franken in die Bewertung aufgenommen. Die Analysten der US-Investmentbank trauen Europas Luxusgüterunternehmen laut einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung die Rückkehr auf den Wachstumspfad zu. Nach der Normalisierung der drei Post-Corona-Jahre erwarten sie 2027 die Trendwende mit einem organischen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Richemont sehen die Experten als größten Profiteur der guten Aussichten im Schmuckgeschäft./gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
225.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
172.85 CHF
|
Abst. Kursziel*:
30.17%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
173.49 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.69%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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