Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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Renault Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Renault mit einem unveränderten Kursziel von 31,50 Euro von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analyst Henning Cosman begründete dies am Donnerstag mit dem starken Lauf der Aktien. Er lobte das Management und die Ziele für 2028, die um mehr als ein Viertel über den Markterwartungen lägen. Die Konkurrenz in Europa sei jedoch hart und es bedürfe immenser Einsparungen. Cosman kappte seine Prognosen bis 2028 und bevorzugt VW./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
31.50 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
28.71 €
|
Abst. Kursziel*:
9.72%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28.21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.66%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Renault S.A.
|
20.08.26
|Schwacher Handel: CAC 40 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Schwacher Handel: Das macht der CAC 40 am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Schwache Performance in Paris: So steht der CAC 40 am Mittag (finanzen.ch)
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20.08.26
|Handel in Paris: CAC 40 steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 verliert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
19.08.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
19.08.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
19.08.26
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Renault S.A.
|06:49
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|06:49
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|26.81
|-1.58%
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|07:25
|
Bernstein Research
Siemens Outperform
|07:24
|
Bernstein Research
ABB Market-Perform
|07:05
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
tonies Buy
|06:52
|
JP Morgan Chase & Co.
Netflix Overweight