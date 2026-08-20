Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’368 -0.1%  SPI 20’199 -0.1%  Dow 52’759 -1.3%  DAX 25’983 -0.4%  Euro 0.9355 0.1%  EStoxx50 6’422 -0.4%  Gold 4’565 1.0%  Bitcoin 60’431 3.4%  Dollar 0.7999 -0.1%  Öl 93.4 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Abwehrkampf gegen Intesa: Monte dei Paschi will BPM und Banca Generali kaufen - Aktien im Blick
Roche-Aktie: Tochter Genentech investiert Millionen-Betrag in US-Standort
Holcim-Aktie im Fokus: Baustoffkonzern schluckt Fermacell für dreistelligen Millionenbetrag
SpaceX-Aktie statt Bitcoin: Intesa Sanpaolo baut Milliardenposition auf
Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
Suche...

Renault Aktie 293557 / FR0000131906

26.81
CHF
-0.43
CHF
-1.58 %
20.08.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.08.2026 06:49:51

Renault Equal Weight

Renault
26.81 CHF -1.58%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Renault mit einem unveränderten Kursziel von 31,50 Euro von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analyst Henning Cosman begründete dies am Donnerstag mit dem starken Lauf der Aktien. Er lobte das Management und die Ziele für 2028, die um mehr als ein Viertel über den Markterwartungen lägen. Die Konkurrenz in Europa sei jedoch hart und es bedürfe immenser Einsparungen. Cosman kappte seine Prognosen bis 2028 und bevorzugt VW./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 19:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Renault S.A. Equal Weight
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
31.50 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
28.71 € 		Abst. Kursziel*:
9.72%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
28.21 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.66%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Renault S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Renault S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06:49 Renault Equal Weight Barclays Capital
04.08.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Renault Outperform Bernstein Research
30.07.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen