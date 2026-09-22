L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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22.09.2026 15:58:14
CAC 40 aktuell: CAC 40 am Dienstagnachmittag freundlich
Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.
Der CAC 40 steigt im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0.37 Prozent auf 8’168.76 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.413 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.260 Prozent auf 8’160.07 Punkte an der Kurstafel, nach 8’138.94 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 8’117.27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8’197.07 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 8’484.43 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 22.06.2026, einen Stand von 8’400.11 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7’830.11 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0.323 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8’755.03 Punkte. Bei 7’505.27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 den grössten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 174’650 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 199.777 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick
Die Renault-Aktie präsentiert mit 4.52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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