CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das Renault-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 38.35 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 2.608 Renault-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 27.26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71.08 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28.92 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Renault belief sich zuletzt auf 7.83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch