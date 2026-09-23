Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’969 0.1%  SPI 19’796 0.0%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’505 -0.3%  Euro 0.9388 -0.1%  EStoxx50 6’323 0.0%  Gold 4’320 -0.8%  Bitcoin 70’633 -0.1%  Dollar 0.8225 0.2%  Öl 99.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Peach Property-Aktie zieht trotzdem an: Rote Zahlen zum Halbjahr
Galderma-Aktie unter Druck: Präsentation diverser Daten an Dermatologie-Fachkongress
EFG International-Aktie gesucht: Einigung im Rechtsstreit mit kuwaitischem Pensionsfonds
Apple vor dem nächsten Meilenstein: Wie viel Luft hat die Aktie noch bis 5 Billionen Dollar?
Zurich-Aktie stabil: Verwaltungsrat bestätigt Ernennung von neuem Chef von Zurich U.S.
Suche...

Renault Aktie 293557 / FR0000131906

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentable Renault-Anlage? 23.09.2026 10:02:24

CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Renault-Aktien gewesen.

Renault
25.40 CHF -0.53%
Kaufen Verkaufen

Das Renault-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 38.35 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 2.608 Renault-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 27.26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71.08 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28.92 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Renault belief sich zuletzt auf 7.83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Renault S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten