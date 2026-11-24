Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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Porsche vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Bank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. Sie alle böten ein starkes Produktangebot, hohe Marktanteile, große Preismacht und daraus resultierend solide Gewinnentwicklung und relativ verlässliche Barmittelzuflüsse und Renditen für die Anleger./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42.62 €
|
Abst. Kursziel*:
17.32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
43.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.23%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
24.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
24.11.26
|EQS-News: Development of first all-electric 718 Boxster reaches the home straight (EQS Group)
|
24.11.26
|EQS-News: Entwicklung des ersten elektrischen 718 Boxster auf der Zielgeraden (EQS Group)
|
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|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.ch)
|
24.11.26
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|07:15
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|07:15
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|07:15
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|07:27
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|07:25
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|07:24
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Jefferies & Company Inc.
BASF Underperform