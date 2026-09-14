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RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97

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14.09.2026 09:50:25

RELX Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3450 Pence belassen. Dies schrieb Christophe Cherblanc in seiner am Montag vorliegenden Reaktion auf ein Gespräch mit dem Firmenchef anlässlich der "Strategic Decisions Conference" in London. Innovation sei für Relx der wichtigste Wachstumsmotor./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 22:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Outperform
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Outperform 		Kurs*:
25.73 £ 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-
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