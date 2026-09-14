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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3450 Pence belassen. Dies schrieb Christophe Cherblanc in seiner am Montag vorliegenden Reaktion auf ein Gespräch mit dem Firmenchef anlässlich der "Strategic Decisions Conference" in London. Innovation sei für Relx der wichtigste Wachstumsmotor./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 22:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.