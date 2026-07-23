RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
RELX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3450 Pence belassen. Die Resultate des britischen Fachverlags und Datenbankanbieters unterstrichen weiterhin die Diskrepanz zwischen allgemeinen KI-Ängsten und zunehmenden Belegen dafür, dass KI-Produkte das Wachstum beschleunigten und den adressierbaren Gesamtmarkt vergrößerten, schrieb Christophe Cherblanc in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Outperform
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
34.50 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
28.54 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
25.39 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Christophe Cherblanc
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
15:58
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse London in Grün: FTSE 100 in Grün (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Fachverlag und Datenbankanbieter Relx legt wie erwartet zu (AWP)
|
23.07.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 im Minus (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|14:40
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|14:34
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|14:16
|RELX Buy
|UBS AG
|21.07.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|RELX Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:40
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|14:34
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|14:16
|RELX Buy
|UBS AG
|21.07.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|RELX Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:40
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|14:34
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|14:16
|RELX Buy
|UBS AG
|21.07.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|RELX Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|27.39
|3.97%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:40
|
DZ BANK
SAP Verkaufen
|15:27
|
DZ BANK
Intel Halten
|14:51
|
UBS AG
Deutsche Börse Neutral
|14:51
|
JP Morgan Chase & Co.
GSK Underweight
|14:45
|
DZ BANK
arGEN-X Kaufen
|14:40
|
Bernstein Research
RELX Outperform
|14:40
|
Barclays Capital
RWE Overweight