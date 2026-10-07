FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RELX von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 07.10.2016 wurde die RELX-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die RELX-Aktie bei 14.68 GBP. Bei einem RELX-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 68.120 RELX-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 25.71 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’751.36 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 75.14 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von RELX bezifferte sich zuletzt auf 43.96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch