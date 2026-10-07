RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
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07.10.2026 10:02:19
FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RELX von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren RELX-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 07.10.2016 wurde die RELX-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die RELX-Aktie bei 14.68 GBP. Bei einem RELX-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 68.120 RELX-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 25.71 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’751.36 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 75.14 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von RELX bezifferte sich zuletzt auf 43.96 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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