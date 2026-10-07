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Langfristige Investition 07.10.2026 10:02:19

FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RELX von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren RELX-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

RELX
28.46 CHF 1.05%
Kaufen Verkaufen

Am 07.10.2016 wurde die RELX-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die RELX-Aktie bei 14.68 GBP. Bei einem RELX-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 68.120 RELX-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 25.71 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’751.36 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 75.14 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von RELX bezifferte sich zuletzt auf 43.96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

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29.09.26 RELX Buy UBS AG
14.09.26 RELX Outperform Bernstein Research
11.08.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 RELX Outperform Bernstein Research
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’364.10 19.15 SCBOJU
Short 14’627.29 13.93 SJBE8U
Short 15’172.68 8.95 S8UB1U
SMI-Kurs: 13’781.52 07.10.2026 14:06:38
Long 13’220.40 19.98 SPBS5U
Long 12’921.19 13.93 SJYBLU
Long 12’359.38 8.95 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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