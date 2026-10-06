RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
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RELX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3450 Pence belassen. Analyst Christophe Cherblanc verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Medienbranche darauf, dass Zahlungen aus dem Urheberrechtsvergleich mit dem KI-Konzern Anthropic kurz bevorstünden. Der Vergleich im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar, den Anthropic wegen der Nutzung bereits veröffentlichter Bücher für seine Large Language Models (LLMs) geschlossen habe, werde vielen Publikums- und Fachverlagen einen erheblichen einmaligen Geldzufluss bescheren./ck/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Outperform
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
34.50 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
30.52 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
26.06 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Christophe Cherblanc
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
10:02
|FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RELX von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 legt am Dienstagmittag zu (finanzen.ch)
|
05.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
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01.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
01.10.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
01.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|08:46
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|RELX Buy
|UBS AG
|14.09.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|RELX Buy
|UBS AG
|14.09.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
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|UBS AG
|14.09.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|28.54
|1.36%
Aktuelle Aktienanalysen
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Jefferies & Company Inc.
Porsche vz. Hold
|09:08
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BioNTech Buy
|09:07
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JP Morgan Chase & Co.
Porsche vz. Overweight
|09:03
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AstraZeneca Buy
|08:56
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
GSK Buy
|08:54
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Pfizer Hold
|08:53
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Roche Hold