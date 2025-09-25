Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’549 -0.1%  SPI 17’326 0.0%  Dow 47’136 0.9%  DAX 24’245 0.2%  Euro 0.9248 0.1%  EStoxx50 5’668 0.0%  Gold 4’125 0.0%  Bitcoin 87’518 0.0%  Dollar 0.7951 -0.1%  Öl 66.5 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
HENSOLDT-Aktie höher: Ausblick für Book-to-Bill-Rate und Marge angehoben - Rheinmetall- und RENK-Aktie leichter
VW-Aktie im Plus: Vorerst keine Produktionsstopps - Dehoorne folgt auf Vachenauer bei Audi
BB Biotech-Aktie steigt: Hoher Gewinn im dritten Quartal
LUKB-Aktie dennoch tiefer: LUKB hat in den ersten neun Monaten mehr verdient
Suche...
200.- Saxo-Deal

RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97

37.27
CHF
-1.81
CHF
-4.63 %
25.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.10.2025 14:11:14

RELX Hold

RELX
37.27 CHF -4.63%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 4072 Pence auf "Hold" belassen. Das bereinigte Wachstum des Fachverlags und Datenbankanbieters nach neun Monaten des Jahres stimme mit den Schätzungen und den allgemeinen Trends überein, schrieb Steve Liechti in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Geschäftszahlen der Briten./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Hold
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
40.72 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
35.04 £ 		Abst. Kursziel*:
16.21%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
34.89 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
16.71%
Analyst Name::
Steve Liechti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:11 RELX Hold Deutsche Bank AG
21.10.25 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 RELX Buy UBS AG
11.09.25 RELX Outperform Bernstein Research
08.09.25 RELX Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen