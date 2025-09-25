RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
37.27CHF
-1.81CHF
-4.63 %
25.09.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.10.2025 14:11:14
RELX Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 4072 Pence auf "Hold" belassen. Das bereinigte Wachstum des Fachverlags und Datenbankanbieters nach neun Monaten des Jahres stimme mit den Schätzungen und den allgemeinen Trends überein, schrieb Steve Liechti in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Geschäftszahlen der Briten./ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Hold
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40.72 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
35.04 £
|
Abst. Kursziel*:
16.21%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
34.89 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.71%
|
Analyst Name::
Steve Liechti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
15:58
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: FTSE 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|14:11
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|RELX Buy
|UBS AG
|11.09.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|14:11
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|RELX Buy
|UBS AG
|11.09.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|RELX Buy
|UBS AG
|11.09.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RELX Overweight
|Barclays Capital
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|14:11
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|25.04.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|28.06.24
|RELX Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|37.27
|-4.63%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:16
|
Deutsche Bank AG
Valeo Hold
|14:11
|
Deutsche Bank AG
VINCI Buy
|14:11
|
Deutsche Bank AG
RELX Hold
|14:10
|
Deutsche Bank AG
Unilever Buy
|13:51
|
Deutsche Bank AG
Renault Hold
|13:42
|
Deutsche Bank AG
Roche Sell
|13:41
|
Deutsche Bank AG
MTU Aero Engines Buy