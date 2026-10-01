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Index-Performance 01.10.2026 15:58:17

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Donnerstagnachmittag im Minus

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Donnerstagnachmittag im Minus

Der FTSE 100 zeigt sich am Donnerstag mit negativem Vorzeichen.

BP
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Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 1.37 Prozent schwächer bei 10’460.84 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3.181 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.004 Prozent fester bei 10’606.39 Punkten, nach 10’606.00 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’606.39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 10’390.73 Einheiten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 2.19 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’789.28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der FTSE 100 10’478.34 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’446.43 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.12 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9’670.46 Zählern.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell WPP 2012 (+ 3.87 Prozent auf 3.91 GBP), Sage (+ 2.10 Prozent auf 9.92 GBP), Pearson (+ 1.15 Prozent auf 12.30 GBP), RELX (+ 1.00 Prozent auf 25.21 GBP) und BP (+ 0.96 Prozent auf 5.55 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Games Workshop Group (-5.52 Prozent auf 169.97 GBP), NatWest Group (-4.39 Prozent auf 6.58 GBP), Bank of Georgia Group (-4.04 Prozent auf 137.90 GBP), Weir Group (-3.77 Prozent auf 26.00 GBP) und HSBC (-3.71 Prozent auf 14.42 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 59’593’891 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 303.272 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

2026 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
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