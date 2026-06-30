RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
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30.06.2026 10:59:24
RELX Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Relx von 3000 auf 3100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin erwartet sich ein starkes Halbjahresergebnis vom Fachverlag und Datenbankanbieter, abgesehen vom durch den Nahost-Krieg belasteten Messegeschäft. Dies schrieb der Experte am Montagabend in seinem Ausblick auf die Zahlen am 23. Juli./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
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Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
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Kursziel:
31.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.52 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
23.74 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Adam Berlin
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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