RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
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RELX Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5070 Pence belassen. Analyst Daniel Kerven prognostizierte in einer Vorschau am Dienstag ein organisches Wachstum von sieben Prozent und eine Verbesserung der Marge um 0,3 Prozentpunkte. Der Wissenschaftsverlag und Anbieter von Datenanalysen dürfte zudem das Ziel eines beschleunigten Wachstums im Geschäftsjahr und auch mittelfristig bestätigen./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Overweight
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50.70 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
29.18 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
24.85 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Daniel Kerven
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
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20.07.26
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20.07.26
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17.07.26
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16.07.26
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16.07.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
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15.07.26
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Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|09:30
|RELX Overweight
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|30.06.26
|RELX Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
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|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
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|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|RELX Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
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|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
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Aktien in diesem Artikel
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|26.83
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Aktuelle Aktienanalysen
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RBC Capital Markets
Volvo AB Sector Perform
|09:37
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JP Morgan Chase & Co.
HSBC Holdings Neutral
|09:36
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JP Morgan Chase & Co.
Ryanair Overweight
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Bernstein Research
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