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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5070 Pence belassen. Analyst Daniel Kerven prognostizierte in einer Vorschau am Dienstag ein organisches Wachstum von sieben Prozent und eine Verbesserung der Marge um 0,3 Prozentpunkte. Der Wissenschaftsverlag und Anbieter von Datenanalysen dürfte zudem das Ziel eines beschleunigten Wachstums im Geschäftsjahr und auch mittelfristig bestätigen./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:18 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.