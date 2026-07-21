Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’259 0.0%  SPI 20’025 0.0%  Dow 51’839 -0.6%  DAX 24’869 0.1%  Euro 0.9256 0.1%  EStoxx50 6’255 0.4%  Gold 4’060 1.3%  Bitcoin 53’722 1.7%  Dollar 0.8105 0.0%  Öl 88.6 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Kuros32581411Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NKB-Aktie: Nidwaldner Kantonalbank steigert Kundengelder deutlich
Stadler Rail-Aktie in Grün: IT-Systeme nach Cybervorfall nicht kompromittiert
Lindt & Sprüngli-Aktie etwas tiefer: Ziele in schwierigem Umfeld bestätigt
Lumentum schlechter als breiter Chipsektor: Barclays stuft Aktie hoch und setzt auf KI-Comeback
Rheinmetall, RENK und HENSOLDT legen nach schwachen Tagen zu - Das steckt dahinter
Suche...
Plus500 Depot

RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97

26.76
CHF
-0.43
CHF
-1.57 %
10:50:22
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.07.2026 09:30:36

RELX Overweight

RELX
26.76 CHF -1.57%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5070 Pence belassen. Analyst Daniel Kerven prognostizierte in einer Vorschau am Dienstag ein organisches Wachstum von sieben Prozent und eine Verbesserung der Marge um 0,3 Prozentpunkte. Der Wissenschaftsverlag und Anbieter von Datenanalysen dürfte zudem das Ziel eines beschleunigten Wachstums im Geschäftsjahr und auch mittelfristig bestätigen./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:18 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Overweight
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50.70 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
29.18 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
24.85 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Daniel Kerven 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:30 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 RELX Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.06.26 RELX Buy Deutsche Bank AG
22.06.26 RELX Outperform Bernstein Research
01.06.26 RELX Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen