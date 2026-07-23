RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
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24.07.2026 14:16:18
RELX Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter habe beruhigende Kennziffern ausgewiesen, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 21:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.54 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.14 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
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09:28
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
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23.07.26
|Fachverlag und Datenbankanbieter Relx legt wie erwartet zu (AWP)
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23.07.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 im Minus (finanzen.ch)
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23.07.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
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23.07.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
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22.07.26
|FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RELX von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
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|JP Morgan Chase & Co.
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