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FTSE 100 im Fokus 12.08.2026 17:58:12

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 liegt letztendlich im Minus

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 liegt letztendlich im Minus

Letztendlich herrschte in London ein ruhiger Handel.

Burberry
11.96 CHF -1.55%
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Am Mittwoch schloss der FTSE 100 den Handel nahezu unverändert (minus 0.10 Prozent) bei 10’833.15 Punkten ab. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3.253 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.000 Prozent auf 10’844.19 Punkte an der Kurstafel, nach 10’844.19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10’863.81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10’809.63 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 0.623 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 10’497.29 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 12.05.2026, einen Stand von 10’265.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9’147.81 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8.86 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10’989.45 Punkte. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Admiral Group (+ 2.90 Prozent auf 38.28 GBP), 3i (+ 2.59 Prozent auf 28.13 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 2.54 Prozent auf 159.75 USD), Endeavour Mining (+ 2.51 Prozent auf 42.88 GBP) und Fresnillo (+ 2.31 Prozent auf 30.16 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Burberry (-4.23 Prozent auf 11.21 GBP), Marks Spencer (-4.01 Prozent auf 3.86 GBP), Reckitt Benckiser Group (-2.76 Prozent auf 51.38 GBP), IG Group (-2.59 Prozent auf 13.54 GBP) und RELX (-2.57 Prozent auf 25.41 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 69’783’146 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 307.060 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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