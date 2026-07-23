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24.07.2026 14:34:56

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Relx nach Halbjahreszahlen von 3050 auf 3100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter habe stark abgeschnitten, schrieb Steve Liechti in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Bedenken hinsichtlich der Verdrängung durch Künstliche Intelligenz (KI) schienen übertrieben, denn die Briten seien in der Lage, hochwertige eigene Inhalte und eine gut ausgebaute Big-Data-Infrastruktur zu nutzen ? etwas, das große Sprachmodelle beziehungsweise KI-Modelle auf dem freien Markt nicht leisten könnten./rob/la/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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