FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RELX-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem RELX-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14.65 GBP wert. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 682.594 RELX-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 26.08 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’802.05 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 78.02 Prozent vermehrt.

RELX war somit zuletzt am Markt 45.50 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch