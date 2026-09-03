Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Buy" belassen. Im August habe es eine schlechtere Entwicklung bei der Zahl aktiver Kunden und App-Nutzungen gegebenen, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag nach Auswertung der monatlichen E-Rezeptdaten der Onlineapotheken. Redcare habe sich aber besser geschlagen als DocMorris./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:32 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
97.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55.95 €
|
Abst. Kursziel*:
73.37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70.62%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
02.09.26
|XETRA-Handel SDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Schwacher Handel: SDAX liegt am Mittwochmittag im Minus (finanzen.ch)
|
31.08.26
|August 2026: Experten empfehlen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
31.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX fällt mittags (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Handel in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX legt zu (finanzen.ch)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|13:58
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|13:58
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|13:58
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|54.55
|4.70%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:44
|
Jefferies & Company Inc.
Dermapharm Hold
|14:29
|
UBS AG
Apple Neutral
|14:05
|
UBS AG
Broadcom Buy
|13:58
|
Jefferies & Company Inc.
Redcare Pharmacy Buy
|13:58
|
Jefferies & Company Inc.
DocMorris Hold
|11:27
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Neutral
|11:23
|
JP Morgan Chase & Co.
Broadcom Overweight