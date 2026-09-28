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Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

66.40
CHF
4.20
CHF
6.75 %
11:00:11
SWX
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29.09.2026 09:02:31

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Redcare Pharmacy
66.68 CHF 7.59%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 103 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Rezeptgeschäft in Deutschland bleibe stark und der Verkauf von nicht-rezeptpflichtigen Produkten habe sich im dritten Quartal erholt, schrieb Jan Koch in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion auf die erneute Prognoseerhöhung. Die bestätigte operative Gewinnmarge hält er für konservativ./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
104.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
70.10 € 		Abst. Kursziel*:
48.36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
70.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46.89%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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