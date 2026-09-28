Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 103 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Rezeptgeschäft in Deutschland bleibe stark und der Verkauf von nicht-rezeptpflichtigen Produkten habe sich im dritten Quartal erholt, schrieb Jan Koch in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion auf die erneute Prognoseerhöhung. Die bestätigte operative Gewinnmarge hält er für konservativ./rob/ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
104.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70.10 €
|
Abst. Kursziel*:
48.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
70.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.89%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.09.26
|XETRA-Handel: SDAX nachmittags freundlich (finanzen.ch)
|
28.09.26
|EQS-News: Redcare Pharmacy hebt wegen starkem Rx-Momentum in Deutschland die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an. (EQS Group)
|
28.09.26
|EQS-News: Redcare Pharmacy raises full-year 2026 revenue guidance again, driven by strong Rx momentum in Germany. (EQS Group)
|
28.09.26
|EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy hebt wegen starkem Rx-Momentum in Deutschland die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an. (EQS Group)
|
28.09.26
|EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy raises again full-year 2026 revenue guidance driven by strong Rx momentum in Germany (EQS Group)
|
25.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX legt am Mittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|09:02
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|65.90
|5.95%
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