ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach Zahlen zum zweiten Quartal von 60 auf 74 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke habe der Markterwartung entsprochen, während das operative Ergebnis positiv überrascht habe, schrieb Olivier Calvet in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Margenentwicklung sei nun besser prognostizierbar. Derweil sei das deutsche Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten weiterhin die wichtigste Quelle für Aufwärtspotenzial bei den Aktien, aber hier habe es bislang keine Anzeichen für eine Beschleunigung gegenüber dem Vorquartal gegeben./rob/la/mis;