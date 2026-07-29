Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach Zahlen zum zweiten Quartal von 60 auf 74 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke habe der Markterwartung entsprochen, während das operative Ergebnis positiv überrascht habe, schrieb Olivier Calvet in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Margenentwicklung sei nun besser prognostizierbar. Derweil sei das deutsche Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten weiterhin die wichtigste Quelle für Aufwärtspotenzial bei den Aktien, aber hier habe es bislang keine Anzeichen für eine Beschleunigung gegenüber dem Vorquartal gegeben./rob/la/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
64.00 €
|
Abst. Kursziel*:
15.63%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
63.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.09%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
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