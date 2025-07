ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Sell" belassen. Das Geschäft mit E-Rezepten in Deutschland habe die Erwartungen im zweiten Quartal etwas verfehlt, hob Olivier Calvet am Donnerstag in seiner ersten Reaktion hervor. Dies werde für Diskussionen sorgen./rob/ag;