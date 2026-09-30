Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags im Plus

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.13 Prozent höher bei 18’402.51 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92.643 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.349 Prozent auf 18’443.33 Punkte an der Kurstafel, nach 18’379.10 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18’398.72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18’506.35 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der SDAX bereits um 1.22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 18’995.19 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’045.58 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16’933.11 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.03 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5.27 Prozent auf 74.85 EUR), EVOTEC SE (+ 4.81 Prozent auf 3.09 EUR), Energiekontor (+ 2.46 Prozent auf 24.95 EUR), Vincorion (+ 2.07 Prozent auf 18.00 EUR) und PVA TePla (+ 1.64 Prozent auf 32.18 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil LPKF Laser Electronics (-6.67 Prozent auf 14.70 EUR), ASTA Energy Solutions (-3.43 Prozent auf 62.00 EUR), secunet Security Networks (-3.07 Prozent auf 236.50 EUR), Hypoport SE (-3.06 Prozent auf 71.35 EUR) und INDUS (-1.69 Prozent auf 40.70 EUR).

Welche SDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die LPKF Laser Electronics-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 566’097 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.238 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie weist mit 1.52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.26 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch