Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’850 -0.4%  SPI 19’646 -0.4%  Dow 51’394 0.1%  DAX 25’212 -0.7%  Euro 0.9479 0.2%  EStoxx50 6’274 -0.7%  Gold 4’163 -0.5%  Bitcoin 70’058 0.3%  Dollar 0.8347 0.1%  Öl 103.7 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Cembra Money Bank22517316Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Lindt1057075
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
KI-Boom statt Blase? NVIDIA-Chef Huang setzt auf steigende Nachfrage
Tesla-Aktie: Kommt die SpaceX-Fusion? Neue Richtlinie rückt Megamerger näher
VW-Aktie schwächer: Kündigung fast aller Tarifverträge eingeläutet
Aktien von NVIDIA, Alphabet und Co.: Trump setzt bei KI auf Selbstkontrolle der Unternehmen
Boeing-Aktie deutlich höher: Konzern sticht Northrop bei neuem Kampfjet-Auftrag aus
Suche...
ETF Sparplan

Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SDAX-Performance im Blick 30.09.2026 12:26:34

Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags im Plus

Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags im Plus

Der SDAX bewegt sich am Mittwochmittag kaum.

Hypoport
64.15 CHF -7.95%
Kaufen Verkaufen

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.13 Prozent höher bei 18’402.51 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92.643 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.349 Prozent auf 18’443.33 Punkte an der Kurstafel, nach 18’379.10 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18’398.72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18’506.35 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der SDAX bereits um 1.22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 18’995.19 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’045.58 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16’933.11 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.03 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5.27 Prozent auf 74.85 EUR), EVOTEC SE (+ 4.81 Prozent auf 3.09 EUR), Energiekontor (+ 2.46 Prozent auf 24.95 EUR), Vincorion (+ 2.07 Prozent auf 18.00 EUR) und PVA TePla (+ 1.64 Prozent auf 32.18 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil LPKF Laser Electronics (-6.67 Prozent auf 14.70 EUR), ASTA Energy Solutions (-3.43 Prozent auf 62.00 EUR), secunet Security Networks (-3.07 Prozent auf 236.50 EUR), Hypoport SE (-3.06 Prozent auf 71.35 EUR) und INDUS (-1.69 Prozent auf 40.70 EUR).

Welche SDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die LPKF Laser Electronics-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 566’097 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.238 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie weist mit 1.52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.26 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Hypoport SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten