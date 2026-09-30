Börse Frankfurt in Grün: SDAX schlussendlich in der Gewinnzone

Am Mittwoch bewegte sich der SDAX via XETRA schlussendlich 0.34 Prozent fester bei 18’441.84 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 92.643 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.349 Prozent stärker bei 18’443.33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18’379.10 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’506.35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18’398.72 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 1.44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 18’995.19 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’045.58 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der SDAX noch bei 16’933.11 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.26 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 5.08 Prozent auf 3.10 EUR), PVA TePla (+ 3.92 Prozent auf 32.90 EUR), SMA Solar (+ 3.72 Prozent auf 59.95 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3.02 Prozent auf 73.25 EUR) und Eckert Ziegler (+ 2.74 Prozent auf 12.74 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Hypoport SE (-8.97 Prozent auf 67.00 EUR), ASTA Energy Solutions (-5.92 Prozent auf 60.40 EUR), LPKF Laser Electronics (-2.54 Prozent auf 15.35 EUR), PATRIZIA SE (-1.74 Prozent auf 6.78 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.69 Prozent auf 27.92 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1’263’503 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 4.238 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie hat mit 1.52 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.26 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch