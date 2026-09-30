Freundlicher Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im SDAX

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0.24 Prozent stärker bei 18’422.63 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 92.643 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0.349 Prozent höher bei 18’443.33 Punkten, nach 18’379.10 Punkten am Vortag.

Bei 18’398.72 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18’506.35 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1.33 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’995.19 Punkte. Der SDAX bewegte sich am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 18’045.58 Punkten. Der SDAX bewegte sich am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 16’933.11 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.15 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15’733.78 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5.13 Prozent auf 74.75 EUR), PVA TePla (+ 4.23 Prozent auf 33.00 EUR), EVOTEC SE (+ 4.07 Prozent auf 3.07 EUR), Energiekontor (+ 2.67 Prozent auf 25.00 EUR) und SMA Solar (+ 2.60 Prozent auf 59.30 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Hypoport SE (-6.66 Prozent auf 68.70 EUR), LPKF Laser Electronics (-5.71 Prozent auf 14.85 EUR), ASTA Energy Solutions (-5.30 Prozent auf 60.80 EUR), secunet Security Networks (-3.28 Prozent auf 236.00 EUR) und OHB SE (-2.46 Prozent auf 174.60 EUR).

Welche Aktien im SDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 745’806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.238 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch