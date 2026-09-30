Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne

Um 09:11 Uhr springt der SDAX im XETRA-Handel um 0.41 Prozent auf 18’454.06 Punkte an. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 92.643 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.349 Prozent höher bei 18’443.33 Punkten, nach 18’379.10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Mittwoch bei 18’439.59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18’456.19 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1.51 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, stand der SDAX bei 18’995.19 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18’045.58 Punkten. Der SDAX lag noch am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 16’933.11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.33 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern markiert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 3.86 Prozent auf 3.06 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3.49 Prozent auf 16.30 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1.90 Prozent auf 72.45 EUR), Jungheinrich (+ 1.42 Prozent auf 24.20 EUR) und Befesa (+ 1.30 Prozent auf 35.00 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen ASTA Energy Solutions (-2.80 Prozent auf 62.40 EUR), Hypoport SE (-1.70 Prozent auf 72.35 EUR), Deutsche Beteiligungs (-1.23 Prozent auf 19.20 EUR), Springer Nature (-0.49 Prozent auf 20.20 EUR) und HORNBACH (-0.46 Prozent auf 86.40 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 72’732 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.238 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1.52 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.26 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch