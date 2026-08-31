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Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

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01.09.2026 11:17:45

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Redcare Pharmacy
57.45 CHF -1.13%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 103 Euro auf "Buy" belassen. Der Wechsel an der Führungsspitze erscheine ihm als gut geplante Lösung, schrieb Jan Koch in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
103.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
60.45 € 		Abst. Kursziel*:
70.39%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
61.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
68.16%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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