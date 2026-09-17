Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende fester

Zum Handelsschluss erhöhte sich der SDAX im XETRA-Handel um 0.53 Prozent auf 18’262.34 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91.489 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.339 Prozent höher bei 18’228.58 Punkten in den Handel, nach 18’166.95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 18’188.05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’323.81 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0.440 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 17.08.2026, einen Wert von 18’486.32 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der SDAX bei 18’475.26 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 16’702.01 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.22 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 10.93 Prozent auf 59.90 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 4.45 Prozent auf 61.00 EUR), Basler (+ 3.51 Prozent auf 22.10 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3.33 Prozent auf 24.85 EUR) und secunet Security Networks (+ 3.05 Prozent auf 203.00 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen NORMA Group SE (-6.34 Prozent auf 17.14 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4.22 Prozent auf 29.02 EUR), Vossloh (-4.09 Prozent auf 55.15 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.01 Prozent auf 30.28 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-2.87 Prozent auf 66.05 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1’212’754 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.185 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie hat mit 2.25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 8.19 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch