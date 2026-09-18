Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Freitagmittag steigen

Um 12:09 Uhr springt der SDAX im XETRA-Handel um 0.59 Prozent auf 18’334.48 Punkte an. Die SDAX-Mitglieder sind damit 91.669 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.087 Prozent auf 18’243.25 Punkte an der Kurstafel, nach 18’227.33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18’338.25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’228.28 Punkten erreichte.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 0.046 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 18.08.2026, einen Stand von 18’425.59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18’373.62 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der SDAX mit 16’931.84 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.64 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 6.80 Prozent auf 3.08 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3.67 Prozent auf 62.10 EUR), NORMA Group SE (+ 2.45 Prozent auf 17.56 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2.44 Prozent auf 12.60 EUR) und ATOSS Software (+ 2.30 Prozent auf 93.50 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen OHB SE (-2.05 Prozent auf 172.40 EUR), PNE (-1.79 Prozent auf 7.12 EUR), GFT SE (-1.30 Prozent auf 26.50 EUR), 1&1 (-1.26 Prozent auf 23.50 EUR) und PATRIZIA SE (-1.16 Prozent auf 6.82 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 498’084 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4.202 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch