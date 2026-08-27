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Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

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28.08.2026 13:16:36

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Redcare Pharmacy
61.75 CHF -0.15%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Buy" belassen. Der Chefwechsel sei wohl Teil eines umfangreichen Umbaus im Management nach einigen turbulenten Jahren, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Peter Schmid von Linstow und Finanzvorstand Hendrik Krampe hätten bereits bei eBay Deutschland gut zusammengearbeitet./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
97.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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13:16 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
31.07.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
31.07.26 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
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