Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
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28.08.2026 13:16:36
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Redcare Pharmacy
61.75 CHF -0.15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Buy" belassen. Der Chefwechsel sei wohl Teil eines umfangreichen Umbaus im Management nach einigen turbulenten Jahren, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Peter Schmid von Linstow und Finanzvorstand Hendrik Krampe hätten bereits bei eBay Deutschland gut zusammengearbeitet./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
97.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66.95 €
|
Abst. Kursziel*:
44.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.75%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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