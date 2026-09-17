Börse Frankfurt in Grün: Pluszeichen im SDAX

Am Donnerstag tendiert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0.63 Prozent höher bei 18’280.51 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91.489 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.339 Prozent auf 18’228.58 Punkte an der Kurstafel, nach 18’166.95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18’323.81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’188.05 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 0.340 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 18’486.32 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’475.26 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Wert von 16’702.01 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.33 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 10.83 Prozent auf 59.85 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 5.82 Prozent auf 61.80 EUR), Basler (+ 4.22 Prozent auf 22.25 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4.15 Prozent auf 12.55 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 3.33 Prozent auf 24.85 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen NORMA Group SE (-3.39 Prozent auf 17.68 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.27 Prozent auf 30.20 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2.94 Prozent auf 66.00 EUR), Vossloh (-2.52 Prozent auf 56.05 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2.31 Prozent auf 29.60 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 391’085 Aktien gehandelt. Mit 4.185 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2.25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.19 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch