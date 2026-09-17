Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.36 Prozent höher bei 18’233.01 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 91.489 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.339 Prozent höher bei 18’228.58 Punkten in den Handel, nach 18’166.95 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’188.05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 18’271.63 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0.599 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, lag der SDAX noch bei 18’486.32 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 17.06.2026, mit 18’475.26 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16’702.01 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5.06 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5.83 Prozent auf 57.15 EUR), Wacker Neuson SE (+ 2.91 Prozent auf 24.75 EUR), Basler (+ 2.58 Prozent auf 21.90 EUR), MBB SE (+ 1.98 Prozent auf 175.00 EUR) und STO SE (+ 1.96 Prozent auf 104.00 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.27 Prozent auf 30.20 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2.65 Prozent auf 66.20 EUR), Vossloh (-2.09 Prozent auf 56.30 EUR), KSB SE (-2.02 Prozent auf 825.00 EUR) und PNE (-1.81 Prozent auf 7.04 EUR).

Welche Aktien im SDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 203’844 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.185 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.25 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch