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Index im Blick 17.09.2026 09:28:13

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Das macht der SDAX am Donnerstagmorgen.

Wacker Neuson
23.26 CHF 2.30%
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Am Donnerstag legt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.55 Prozent auf 18’267.35 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91.489 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.339 Prozent auf 18’228.58 Punkte an der Kurstafel, nach 18’166.95 Punkten am Vortag.

Bei 18’267.35 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18’221.23 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0.412 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18’486.32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der SDAX bei 18’475.26 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 16’702.01 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.25 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3.15 Prozent auf 55.70 EUR), Wacker Neuson SE (+ 2.49 Prozent auf 24.65 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2.07 Prozent auf 12.30 EUR), OHB SE (+ 1.81 Prozent auf 180.20 EUR) und Vincorion (+ 1.73 Prozent auf 18.48 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen PNE (-1.81 Prozent auf 7.04 EUR), HORNBACH (-1.19 Prozent auf 83.00 EUR), STO SE (-1.18 Prozent auf 100.80 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1.10 Prozent auf 67.25 EUR) und PVA TePla (-0.48 Prozent auf 29.32 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX weist die Wacker Neuson SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 25’588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4.185 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mit 8.19 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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