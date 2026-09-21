EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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21.09.2026 17:58:17
Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich im Aufwind
Der SDAX verbuchte schlussendlich Zuwächse.
Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0.64 Prozent höher bei 18’221.76 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91.838 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.420 Prozent auf 18’182.67 Punkte an der Kurstafel, nach 18’106.55 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SDAX betrug 18’249.07 Punkte, das Tagestief hingegen 18’134.33 Zähler.
SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 21.08.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18’564.27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 18’511.25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der SDAX 16’942.67 Punkte auf.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 4.99 Prozent zu Buche. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit LPKF Laser Electronics (+ 10.93 Prozent auf 13.70 EUR), secunet Security Networks (+ 7.37 Prozent auf 218.50 EUR), Basler (+ 5.64) Prozent auf 23.40 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5.42 Prozent auf 64.20 EUR) und PATRIZIA SE (+ 4.00 Prozent auf 7.02 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen EVOTEC SE (-4.12 Prozent auf 2.79 EUR), ATOSS Software (-2.80 Prozent auf 90.30 EUR), Energiekontor (-2.13 Prozent auf 25.30 EUR), STO SE (-1.99 Prozent auf 98.60 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-1.82 Prozent auf 64.80 EUR).
Die teuersten SDAX-Unternehmen
Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’396’572 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4.220 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick
Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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