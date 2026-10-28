QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
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28.10.2026 09:56:55
QIAGEN Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Qiagen von 55 auf 53 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analyst Luke Sergott begrüßt die geplante Übernahme durch EQT. Der Gebotspreis liege mit 55 Dollar sehr nahe an seinem Kursziel, schrieb er am Dienstag./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 15:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Equal Weight
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Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Equal Weight
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Kurs*:
45.13 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
45.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Luke Sergott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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