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28.10.2026 09:56:55

QIAGEN Equal Weight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Qiagen von 55 auf 53 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analyst Luke Sergott begrüßt die geplante Übernahme durch EQT. Der Gebotspreis liege mit 55 Dollar sehr nahe an seinem Kursziel, schrieb er am Dienstag./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 15:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Equal Weight
Unternehmen:
QIAGEN N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
45.13 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
45.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Luke Sergott 		KGV*:
-
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