Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen

Um 09:11 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 1.22 Prozent auf 26’587.22 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.146 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 1.07 Prozent auf 26’548.59 Punkte an der Kurstafel, nach 26’267.19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 26’599.70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’533.24 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 25’087.27 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Stand von 26’323.88 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 23’959.99 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.35 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’692.90 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 5.11 Prozent auf 51.11 EUR), Rheinmetall (+ 3.63 Prozent auf 876.10 EUR), MTU Aero Engines (+ 3.13 Prozent auf 366.30 EUR), Deutsche Bank (+ 2.68 Prozent auf 33.34 EUR) und Daimler Truck (+ 2.66 Prozent auf 42.88 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Deutsche Börse (-0.51 Prozent auf 313.40 EUR), SAP SE (-0.35 Prozent auf 210.90 EUR), Symrise (-0.32 Prozent auf 94.06 EUR), Zalando (-0.04 Prozent auf 27.40 EUR) und QIAGEN (+ 0.07 Prozent auf 45.15 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im DAX auf

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 704’995 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237.935 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch