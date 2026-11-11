Börse Frankfurt: TecDAX letztendlich im Plus

Letztendlich bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 1.81 Prozent fester bei 4’104.31 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 577.410 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0.197 Prozent stärker bei 4’039.44 Punkten, nach 4’031.49 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 4’106.28 Punkte, das Tagestief hingegen 4’039.06 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 2.33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 3’978.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4’090.18 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’515.36 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13.24 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’322.31 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Drägerwerk (+ 9.93 Prozent auf 109.60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8.79 Prozent auf 52.00 EUR), AIXTRON SE (+ 8.00 Prozent auf 34.29 EUR), Siltronic (+ 7.46 Prozent auf 57.65 EUR) und Infineon (+ 6.26 Prozent auf 52.12 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-1.53 Prozent auf 82.58 EUR), United Internet (-0.33 Prozent auf 24.48 EUR), Kontron (+ 0.05 Prozent auf 19.13 EUR), Nemetschek SE (+ 0.16 Prozent auf 64.40 EUR) und QIAGEN (+ 0.30 Prozent auf 45.37 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’242’051 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 238.952 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.98 erwartet. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8.44 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch