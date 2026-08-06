QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
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QIAGEN Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Qiagen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 43 auf 47 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate belegten eine operative Verbesserung des Diagnostikspezialisten, schrieb Jan Koch in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die unter den Erwartungen liegenden Prognose für das laufende dritte Quartal seien eher auf eine vorsichtige Haltung des Managements zurückzuführen, nicht auf eine Verschlechterung des operativen Geschäfts./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36.37 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
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|Deutsche Bank AG
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
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|Deutsche Bank AG
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