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11.09.2026 11:23:27

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Qiagen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Der Medizintechnik- und Life-Science-Sektor bleibe fundamental attraktiv, wie die jüngsten Geschäftszahlen gezeigt hätten, schrieb Sam England in seiner Branchenbetrachtung vom Donnerstag. Er ist "vorsichtig optimistisch", nachdem mehr als die Hälfte der Unternehmen in der jüngsten Berichtssaison die Markterwartungen übertroffen habe. Allerdings erwartet er keine branchenweite Erholung, sondern sieht deutliche Unterschiede zwischen den besten und den schwächsten Branchenvertretern. Mittelfristig am wichtigsten sei ein robustes organisches Wachstum. Diesbezüglich sieht England Alcon, Sartorius, Sobi, Tecan und Embla am besten aufgestellt. Bei Qiagen betonte er die Kooperatio mit dem KI-Unternehmen Anthropic. Das erhebliche Kurspotenzial hänge indes an der jüngst von Medienberichten ausgelösten Übernahmefantasie./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Hold
Unternehmen:
QIAGEN N.V. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Sam England 		KGV*:
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