QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
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QIAGEN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Qiagen nach einer Telefonkonferenz anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 46 auf 48 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Tycho Peterson hob am Donnerstag unter anderem die konservative Prognose des Labordienstleisters und Diagnostikkonzerns für das laufende Jahr sowie die Zuversicht des Managements hinsichtlich des Ausblicks für den wichtigen Tuberkulosetest Quantiferon für 2027 hervor./la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36.21 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Tycho Peterson
|
KGV*:
-
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